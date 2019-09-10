В Италии закрыли 114 пиратских сайтов с нелегальными трансляциями Серии А

Итальянские власти ведут борьбу с пиратскими сайтами, которые нелегально транслируют матчи Серии А.

По информации Corriere dello Sport, недавно было закрыто 114 сайтов, на которых велись незаконные трансляции чемпионата Италии. Операция называлась «Бесплатный футбол».

«Наш продукт, бренд и права болельщиков должны быть защищены от пиратства», – уверен исполнительный директор Серии А Луиджи Де Сиерво.

Серия А стартовала позже других европейских лиг, команды сыграли только два тура.

В двух играх очки не потеряли действующий чемпион «Ювентус», а также «Интер» и «Торино».

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