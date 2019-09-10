Чемпионка мира в составе сборной США Алекс Морган прокомментировала закрытое дело Криштиану Роналду об изнасиловании.

«В этой истории было слишком много доказательств, чтобы так просто закрыть дело. Думаю, в итоге помогли деньги. Обвинения сняты, он продолжает играть. Он не единственный человек, с которым такое произошло, но сейчас он один из самых известных футболистов мира, если не самый известный. Очевидно, это привлекает внимание. Я думаю, что нужно поддерживать женщин, которые находятся в страшных ситуациях.

Это не значит, что я не считаю Роналду одним из лучших футболистов мира, но к данному вопросу это не имеет никакого отношения. То, что он делает свою работу на футбольном поле, не имеет ничего общего с тем, каким человеком он может быть или что мог совершить. Возможная неловкость при встрече с ним? Нет, не думаю, что встреча будет отличаться от любой другой», – цитирует 30-летнюю Морган Marca.

Морган выступала на ЧМ-2019 и запомнилась ярким празднованием гола в ворота сборной Англии.

Роналду обвинялся в изнасиловании американки Кэтрин Майорги, но дело было закрыто.

Роналду гениально отмазался от дела об изнасиловании. Майорга проиграла сама

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