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Роналду получает 31 млн евро в год. Это больше, чем зарплатные ведомости четырех клубов Серии А
Космические цифры Криша.
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду – самый высокооплачиваемый футболист Серии А.
Португалец получает 31 млн евро в год, что больше, чем зарплатная ведомость четырех клубов: СПАЛ (30 млн евро), «Удинезе» (30 млн евро), «Брешиа» (28 млн) и «Вероны» (25 млн), сообщает La Gazzetta dello Sport.
- Второе место у Маттейса де Лигта («Ювентус», 8 млн евро в год). Третье место делят Гонсало Игуаин («Ювентус») и Ромелу Лукаку («Интер») – 7,5 млн евро.
- Среди клубов самая большая ведомость у «Ювентуса» – 294 млн евро, «Интер» на втором месте – 139 млн евро.
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