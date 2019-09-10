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Роналду получает 31 млн евро в год. Это больше, чем зарплатные ведомости четырех клубов Серии А

Роналду получает 31 млн евро в год. Это больше, чем зарплатные ведомости четырех клубов Серии А
Eurosport

56 мин. назад

Космические цифры Криша.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду – самый высокооплачиваемый футболист Серии А.

Португалец получает 31 млн евро в год, что больше, чем зарплатная ведомость четырех клубов: СПАЛ (30 млн евро), «Удинезе» (30 млн евро), «Брешиа» (28 млн) и «Вероны» (25 млн), сообщает La Gazzetta dello Sport.

  • Второе место у Маттейса де Лигта («Ювентус», 8 млн евро в год). Третье место делят Гонсало Игуаин («Ювентус») и Ромелу Лукаку («Интер») – 7,5 млн евро.
  • Среди клубов самая большая ведомость у «Ювентуса» – 294 млн евро, «Интер» на втором месте – 139 млн евро.

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