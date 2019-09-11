La Gazzetta dello Sport опубликовала рейтинг зарплат главных тренеров, работающих в чемпионате Италии.

Лидером рейтинга является коуч «Интера» Антонио Конте – он зарабатывает 11 миллионов евро в год. Второе место занимает Маурицио Сарри из «Ювентуса» (5,5 млн), Карло Анчелотти из «Наполи» получает на 500 тысяч меньше.

В топ-5 также входят Синиша Михайлович («Болонья», 3 млн) и Пауло Фонсека («Рома», 3 млн).

«Интер» по-прежнему платит зарплату Лучано Спаллетти (4,5 млн), а «Ювентус» – Максу Аллегри (7,5 млн).

В двух стартовых турах чемпионата Италии-2019/20 «Интер» под руководством Конте одержал две победы.

Роналду получает 31 млн евро в год. Это больше, чем зарплатные ведомости четырех клубов Серии А

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