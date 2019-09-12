Полузащитник «Фиорентины» Кевин-Принс Боатенг рассказал, что в бытность игроком «Тоттенхэма» купил три автомобиля за один день.

«Я был идиотом. Обладал талантом, но тренировался по минимуму – около часа в день. Я приезжал на тренировку последним и уезжал первым. После этого я отдыхал с друзьями. У меня были деньги, я жил, как король. Я никогда не ходил в спортзал, и в будущем это сказалось.

Однажды я купил три машины за один день: Lamborghini, Hammer и Cadillac. «Ты не можешь купить счастье», – вот что я говорю молодым игрокам.

Меня не выпускали на поле, были проблемы в семье, меня вывели из состава. Я искал счастья в материальных вещах: покупка машины делает тебя счастливым на неделю. Покупка трех автомобилей сделала меня счастливым всего на три недели», – приводит слова Боатенга The Sun.

Вторую половину минувшего сезона Боатенг провел в «Барселоне» на правах аренды из «Сассуоло».

Кевин-Принс – чемпион Италии в составе «Милана», чемпион Испании в составе «Барселоны».

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