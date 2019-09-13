Сенегальский защитник «Наполи» Калиду Кулибали уверен, что неаполитанский клуб созрел для свержения «Ювентуса».

«Неаполь не мирится с тобой, он тебя любят. В один из худших дней моей жизни – следующий день после автогола в матче с «Ювентусом» – люди утешали меня. И я оправился очень быстро.

Кто возьмет скудетто? «Наполи». Можете так и записать. Мы верим в это, поражение в Турине не оставило следа. Сезон только начался», – объявил Кулибали в интервью Corriere dello Sport.

«Наполи» проиграл на выезде «Ювентусу» во втором туре Серии А – 3:4.

«Адзурри» уступали 0-3 к 66-й минуте, а затем в течение 15 минут отыграли три мяча. Но в добавленное время автогол Кулибали лишил «Наполи» очка.

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