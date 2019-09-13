Джессика, жена нападающего «Лацио» Чиро Иммобиле, опубликовала в инстаграме взволновавший подписчиков пост.

Девушка выложила видео, где она исполнила сексуальный танец. Сам Иммобиле в этот момент изо всех сил игнорировал супругу, чтобы продолжить зарубу в какой-то видеоигрушке.

В чемпионате Италии-2019/20 Иммобиле провел 2 матча, забил 2 мяча и отдал один ассист.

«Лацио» занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

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