Сексуальный танец жены Иммобиле оказался недостаточно горяч для футболиста. Чиро, что с тобой?
Чиро невозмутим.
Джессика, жена нападающего «Лацио» Чиро Иммобиле, опубликовала в инстаграме взволновавший подписчиков пост.
Девушка выложила видео, где она исполнила сексуальный танец. Сам Иммобиле в этот момент изо всех сил игнорировал супругу, чтобы продолжить зарубу в какой-то видеоигрушке.
- В чемпионате Италии-2019/20 Иммобиле провел 2 матча, забил 2 мяча и отдал один ассист.
- «Лацио» занимает четвертую строчку в турнирной таблице.
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