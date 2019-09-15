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«Интер» обогнал «Ювентус» в таблице Серии А. «Ювентус» удерживал первое место 560 дней

«Интер» обогнал «Ювентус» в таблице Серии А. «Ювентус» удерживал первое место 560 дней
Eurosport

1 час назад

В этом сезоне наконец-то будет интрига?

В третьем туре чемпионата Италии «Ювентус» сыграл вничью с «Фиорентиной», а «Интер» победил «Удинезе».

Это позволило «нерадзурри» обогнать туринцев и возглавить турнирную таблицу. «Ювентус» удерживал первую строчку в таблице чемпионата 560 дней.

  • В последний раз туринцы не были на первом месте в таблице 3 марта 2018 года, тогда лидировал «Наполи».
  • «Ювентус» выиграл восемь последних розыгрышей Серии А.

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