«Рома» громит «Сассуоло» в третьем туре Серии А после первого тайма – римляне забили в ворота соперника четыре безответных мяча.

Автором одного из голов стал новичок клуба Генрих Мхитарян, который проводит за «Рому» первую игру после перехода из «Арсенала». Лоренцо Пеллегрини пробросил 30-летнему Мхитаряну на ход, тот при выходе один на один переиграл вратаря.

Мхитарян выступает в «Роме» на правах аренды.

В двух первых турах чемпионата Италии римляне добились двух ничьих.

Помимо Мхитаряна, мячи в первом тайме забили Кристанте, Джеко и Клюйверт.

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