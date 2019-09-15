Мхитарян мастерски реализовал выход один на один в первом же матче за «Рому»
Отличный дебют!
«Рома» громит «Сассуоло» в третьем туре Серии А после первого тайма – римляне забили в ворота соперника четыре безответных мяча.
Автором одного из голов стал новичок клуба Генрих Мхитарян, который проводит за «Рому» первую игру после перехода из «Арсенала». Лоренцо Пеллегрини пробросил 30-летнему Мхитаряну на ход, тот при выходе один на один переиграл вратаря.
- Мхитарян выступает в «Роме» на правах аренды.
- В двух первых турах чемпионата Италии римляне добились двух ничьих.
- Помимо Мхитаряна, мячи в первом тайме забили Кристанте, Джеко и Клюйверт.
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