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Il Messaggero: владелец Louis Vuitton хочет выкупить «Милан» за 1 миллиард евро в 2020 году
Спустя два года «россонери» могут снова поменять владельца.
Французский предприниматель, глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно рассчитывает стать владельцем «Милана».
Третий самый богатый человек в мире хочет выкупить легендарный клуб у инвестиционного фонда Elliott Management к концу сезона-2019/20 за 1 миллиард евро. В то же время Elliott Management не хочет отдавать «Милан», учитывая недавние инвестиции в новый стадион, утверждает Il Messaggero.
- Состояние Арно оценивается в 85 миллиардов евро. Он уступает только Джеффу Безосу и Биллу Гейтсу.
- «Милан» – 18-кратный чемпион Италии, 7-кратный победитель Лиги чемпионов (больше только у «Реала»).
- В двух стартовых турах Серии А-2019/20 «Милан» проиграл «Удинезе» и выиграл у «Брешиа».
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