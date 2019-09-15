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Il Messaggero: владелец Louis Vuitton хочет выкупить «Милан» за 1 миллиард евро в 2020 году

Il Messaggero: владелец Louis Vuitton хочет выкупить «Милан» за 1 миллиард евро в 2020 году
Eurosport

34 мин. назад

Спустя два года «россонери» могут снова поменять владельца.

Французский предприниматель, глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно рассчитывает стать владельцем «Милана».

Третий самый богатый человек в мире хочет выкупить легендарный клуб у инвестиционного фонда Elliott Management к концу сезона-2019/20 за 1 миллиард евро. В то же время Elliott Management не хочет отдавать «Милан», учитывая недавние инвестиции в новый стадион, утверждает Il Messaggero.

  • Состояние Арно оценивается в 85 миллиардов евро. Он уступает только Джеффу Безосу и Биллу Гейтсу.
  • «Милан» – 18-кратный чемпион Италии, 7-кратный победитель Лиги чемпионов (больше только у «Реала»).
  • В двух стартовых турах Серии А-2019/20 «Милан» проиграл «Удинезе» и выиграл у «Брешиа».

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