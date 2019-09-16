12 лидеров фан-группировок «Юве» арестованы. Они вымогали у клуба билеты, чтобы перепродавать их

Итальянская полиция арестовала лидеров 12 фанатских группировок «Ювентуса», которых обвиняют в вымогательстве, отмывании денег и насилии.

По информации Daily Mail, преступная группа требовала от клуба билеты на домашние матчи, чтобы распространять их незаконным путем. «Ювентус» обратился в полицию, и правоохранительные органы ответили обысками у фанатов в Турине, Милане, Пескаре, Асти, Комо, Мантове и Генуе. Всего подозреваются 37 человек.

В июле полиция обнаружила у одного из фанатов «Юве» склад оружия, где находилась даже ракета класса «земля-воздух».

«Ювентус» набрал 7 очков в первых трех матчах Серии А-2019/20 и уступает два очка лидирующему «Интеру».

«Интер» обогнал «Ювентус» в таблице Серии А. «Ювентус» удерживал первое место 560 дней

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