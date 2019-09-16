Какие чувства вызывают у Роналду воспоминания об отце?

Криш не был близок с отцом, который умер в 52 года из-за проблем с алкоголем, но всегда плачет при воспоминаниях о Жозе Авейру. В прошлое воскресенье Роналду пришел на шоу Пирса Моргана «Доброе утро, Британия», где ведущий показал ему кадры интервью Авейру норвежскому телевидению незадолго до смерти. Жозе сказал журналистам, что очень гордится сыном.

«Я никогда не видел это видео. Невероятно. Я думал, что интервью сегодня будет забавным, но вы заставили меня плакать», – растрогался Криш.

От чего умер Жозе Авейру?

Роналду было 20 лет, когда он узнал о трагедии. Известие о гибели близкого человека застало юношу накануне матча Португалия – Россия в Москве в рамках отборочного матча ЧМ-2006. Криш вышел на поле и расплакался после игры.

Какое влияние на Роналду оказал отец?

Жозе симпатизировал президенту США Рональд Рейган, поэтому они с женой Марией назвали сына в его честь – Роналду. Когда Кришу исполнилось шесть лет, Авейру устроил его в любительскую команду «Андоринья», где он работал администратором. Однако на этом участие отца в жизни Криштиану ограничилось – после работы Жозе предпочитал просмотру матчей Роналду и поддержке сына на трибунах напиться в баре через дорогу от стадиона.

В 14 лет Роналду исключили из школы после того как он бросил стулом в учителя из-за отсутствия уважения с его стороны. Отца вызвали к директору, но Жозе не пожелал ради этого выйти из запоя.

Почему папа Роналду так жестко бухал?

У зависимости Авейру есть причина – военный синдром. В 1974 году Жозе призвали в армию и отправили в Анголу, где шла гражданская война. Отец звезды футбола не участвовал в столкновениях с африканцами, но 13 месяцев в армии отразились на его психике. Португальское правительство плохо снабжало солдат – большинство грузов они получали с пропавшей от жары пищей. «Мы боялись пить местную воду, опасаясь отравиться, поэтому налегали на ангольское пиво «Кука». Его было в достатке», – рассказал ESPN сослуживец Роналду-старшего Альберто.

Однажды грузовик с Жозе и еще двумя солдатами застрял в болоте – солдаты чудом спаслись, а потом заблудились в лесу и нашли свою часть только спустя два дня.

Что было после возвращения Жозе из Анголы?

Ветераны войны оказались никому не нужны. Тратившее 40% бюджета на войну португальское правительство не обеспечило отставников ни военной пенсией, ни работой. «В Анголе все было просто – главной задачей было выжить. Поэтому на гражданке мало кто смог перестроиться и делал то же самое, что и там – бухал. У Авейру не хватило сил измениться», – рассказал еще один ветеран ангольской войны Коэльо.

Роналду как-то помог отцу, когда стал много зарабатывать?

Да, он пытался, но было уже слишком поздно – у Жозе отказала печень. Ради выпивки он продал футболки Криштиану и отказывался от разговоров по душам. «Мне жаль, что мы с отцом не были близки», – сокрушается футболист.

Трагедия сделала Роналду сильнее и умнее – он не прикасается к алкоголю и сигаретам, а также не делает татуировок, чтобы сдавать кровь. У футболиста не было отца в большом смысле этого слова, поэтому он так привязан к своим детям, уделяя им все свободное время. Недавно Криш выложил фото семьи рядом с портретом отца и подписал его: «Ты навсегда с нами, папа».

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