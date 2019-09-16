Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, что обвинения в изнасиловании заставляют его чувствовать стыд перед Джорджиной Родригес и детьми.

«У тебя есть девушка, у тебя есть семья, есть дети. Но когда они порочат твою честь, это плохо, это тяжело.

Однажды я сидел дома в гостиной с Джорджиной, и тут на одном из каналов пошли новости обо мне: о том, об этом. Я услышал, как дети спускаются по лестнице, и переключил канал, потому что мне стало стыдно. Я почувствовал себя неловко. Это заставляет чувствовать себя очень плохо», – цитирует 34-летнего Роналду The Sun, ссылаясь на видеоинтервью с Пирсом Морганом.

Американка Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, но все обвинения были сняты.

У Криштиану четверо детей: троих родила суррогатная мать, дочь Алану Мартину – Джорджина Родригес.

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