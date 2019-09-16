«Я никогда не видел этого». Роналду расплакался после видео, где отец говорит о гордости за Криша
Очень эмоциональный момент.
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду заплакал во время интервью с Пирсом Морганом.
Журналист показал видео, на котором папа футболиста Жозе Диниш Авейру незадолго до смерти в 2005 году говорит, что гордится сыном.
– Это очень эмоциональный момент для тебя.
– Я никогда не видел этого... Извините... [плачет]
– Почему ты загрустил?
– Потому что я был номером один, а он никогда не видел этого. Он не видел, как я получаю награды.
– Он не увидел, насколько великим ты стал.
– Никогда... Моя семья видела, моя мама, мои братья – даже мой старший сын. Но мой отец, он ничего не увидел.
- Отец Криштиану умер в лондонской клинике 7 сентября 2005 года.
- Роналду в тот день был в Москве, готовился к отборочному матчу ЧМ-2006 против России.
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