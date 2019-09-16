Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду заплакал во время интервью с Пирсом Морганом.

Журналист показал видео, на котором папа футболиста Жозе Диниш Авейру незадолго до смерти в 2005 году говорит, что гордится сыном.

– Это очень эмоциональный момент для тебя.

– Я никогда не видел этого... Извините... [плачет]

– Почему ты загрустил?

– Потому что я был номером один, а он никогда не видел этого. Он не видел, как я получаю награды.

– Он не увидел, насколько великим ты стал.

– Никогда... Моя семья видела, моя мама, мои братья – даже мой старший сын. Но мой отец, он ничего не увидел.

Отец Криштиану умер в лондонской клинике 7 сентября 2005 года.

Роналду в тот день был в Москве, готовился к отборочному матчу ЧМ-2006 против России.

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