У Дугласа Косты новая любовь. Футболист «Ювентуса» пережил расставание с женой Луизой Рамос, от брака с которой у него осталась дочь. Теперь Дуглас встречается с моделью Наталией Феликс.

Ранее Наталию заметили в компании Неймара на вечеринке Винисиуса. Медиа сразу написали о романе, но форвард «ПСЖ» опроверг слухи. Более того – он пришел в комментарии к Дугласу и поздравил парочку.

Самое время оценить новую любовь звезды «Ювентуса».

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