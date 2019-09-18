В июле «Рома» при сотрудничестве с американским Национальным центром поиска пропавших и эксплуатируемых детей и итальянской организацией Telefono Azzurro запустила необычную социальную кампанию.

Если вы подписаны на твиттер римлян, то могли заметить, что «джалоросси» представляли каждого из новичков рядом с информацией о пропавших детях. Как сообщает BBC, кампания «Ромы» уже дала плоды – благодаря размещенным данным были найдены уже четыре ребенка.

Например, 13-летний мальчик из Кении нашелся благодаря информации, которую «Рома» разместила вместе с объявлением об аренде Генриха Мхитаряна.

А девятилетняя девочка из Кении – благодаря объявлению о переходе Криса Смоллинга. Также были найдены девочка из Англии и мальчик из Бельгии – этому поспособствовали трансферы Мерта Четина и Давиде Дзаппакосты.

В турнирной таблице чемпионата Италии-2019/20 «Рома» занимает восьмую строчку.

В новом туре «джалоросси» сыграют с «Болоньей», матч пройдет в воскресенье, 22 сентября.

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