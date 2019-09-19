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CEO «Барселоны»: «Де Лигт перешел в «Ювентус» из-за денег»
Налоговая система Италии позволяет зарабатывать больше.
Генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау заявил, что голландец Маттейс де Лигт предпочел «Ювентус» каталонскому клубу по меркантильным соображениям.
«Летом мы сделали Де Лигту очень щедрое предложение. Но он перешел в «Ювентус», так как итальянское законодательство позволяет получать на руки больше чистых денег», – приводит слова Грау Football Italia.
- «Барселона», в свою очередь, купила бывшего напарника Де Лигта по «Аяксу» – Френки де Йонга.
- Трансфер Де Лигта обошелся «Ювентусу» в 85,5 млн евро.
12 лидеров фан-группировок «Юве» арестованы. Они вымогали у клуба билеты, чтобы перепродавать их
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