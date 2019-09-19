Генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау заявил, что голландец Маттейс де Лигт предпочел «Ювентус» каталонскому клубу по меркантильным соображениям.

«Летом мы сделали Де Лигту очень щедрое предложение. Но он перешел в «Ювентус», так как итальянское законодательство позволяет получать на руки больше чистых денег», – приводит слова Грау Football Italia.

«Барселона», в свою очередь, купила бывшего напарника Де Лигта по «Аяксу» – Френки де Йонга.

Трансфер Де Лигта обошелся «Ювентусу» в 85,5 млн евро.

12 лидеров фан-группировок «Юве» арестованы. Они вымогали у клуба билеты, чтобы перепродавать их

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