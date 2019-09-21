В прошлом октябре в Минск заглянул Хавьер Дзанетти, легенда и вице-президент «Интера». Аргентинец прилетел в белорусскую столицу на открытие академии «нерадзурри» благодаря Виталию Кутузову – именно он инициировал международную коллаборацию. Бывший футболист несколько лет следил за прогрессом минской школы Николая Мурашко и воспользовался старыми связями, чтобы дети обучались футболу по методикам одного из самых успешных клубов Апеннин.

Виталий попал в Италию в 2001-м. «Милан» усиленно работал по восточному направлению и вывалил БАТЭ 3,5 миллиона евро, чтобы 21-летний фланговый нападающий присоединился к Андрею Шевченко и Кахе Каладзе. «Россонери» вели парня по выступлениям за молодежную сборную, но окончательно решили после очной встречи в Кубке УЕФА. Адриано Галлиани оценил Кутузова за первые 45 минут и уже в перерыве предложил сделку председателю правления борисовчан Анатолию Капскому.

Виталий Кутузов в матче за «Милан»Getty Images

Валерий Газзаев звал в московское «Динамо», «Фиорентина» предлагала запуск итальянской карьеры, поэтому «Милан» действовал быстро – ответную еврокубковую игру белорус смотрел уже в качестве игрока «красно-черных». «Я попал из непрофессионального футбола в профессиональный», – вспоминал Кутузов. Новичок поражался всему, что внезапно окружило его: от номера шикарного отеля с несколькими комнатами до медосмотра, на котором футболисту удалили четыре зуба мудрости – по мнению итальянцев, это снижает риск проблем со спиной.

Появление еще одного русскоязычного игрока в «Милане» не вызвало сверхвосторга у Шевченко и Каладзе. «Если их попросить, они откликались, конечно, но я старался их не беспокоить», – родившиеся в одной большой стране мужчины концентрировались на своих задачах. Паоло Мальдини прочувствовал ситуацию и посодействовал адаптации белоруса. Культовый капитан «Милана» рассказывал Виталию об особенностях местных медиа (советовал не надевать рваные джинсы, чтобы не провоцировать журналистов) и помогал по любому вопросу: перед одной из первых тренировок Кутузова Мальдини потратил три часа, чтобы в ноутбуке легионера появился интернет.

Виталий Кутузов, «Милан»Imago

Через несколько месяцев форвард приспособился к новым условиям, но закрепиться в составе не мог. В нападении божили Шевченко и Пиппо Индзаги, поэтому даже в тренировочных двусторонках белоруса нечасто подпускали к атаке. В основном Карло Анчелотти определял Кутузова на позицию крайнего защитника рядом с Алессандро Костакуртой – тренер разглядел в Виталии выносливость и стартовую скорость.

За сезон Кутузов вышел на замену четыре раза и после чемпионата мира-2002 осознал – тренироваться со звездами классно, но играть надо не только в консоль. «Много времени проводил на базе и часто заходил в игровую комнату, где стояла приставка, так что стал топовым игроком. Всех выносил в PlayStation. Только Пирло играл со мной на равных», – так себе повод для гордости. После трансферов Ривалдо и Йон-Даль Томассона шансы на основу умножились на ноль, поэтому игрок согласился на аренду в «Спортинг».

В Лиссабоне тоже собралась приличная атака: Мариу Жардел, Жоау Пинту и молодые Рикарду Куарежма с Криштиану Роналду. Тем не менее в Португалии Кутузов получил девятку и провел полноценный сезон с восемью голами. Один мяч Виталий отправил в ворота с подачи юного Криша – соседа по комнате. «Криштиану знал, что я приехал из «Милана», и задавал множество вопросов – в то время выступать за «россонери» было престижно. Спрашивал о Мальдини, Костакурте, Индзаги, Шевченко и тренировочном лагере в Миланелло – хотел знать, как тренируются чемпионские команды, как они прогрессируют в физическом плане», – Роналду разрабатывал план по завоеванию мира уже в 17 лет.

Несмотря на хороший сезон в Лиссабоне, «Милан» снова отправил Кутузова в ссылку. Возможно, повлияла финансовая загвоздка в сделке с БАТЭ: если бы за два года Кутузов сыграл за «Милан» больше 15 матчей, оплата увеличилась в два раза. «Милан» это не устраивало – Анчелотти спокойно обходился и без футболиста. Виталия отправили в скромнейший «Авелино» из Серии B. Там Кутузов открыл новые возможности своего тела благодаря садистским тренировкам Зденека Земана. Поначалу футболист психовал и несколько раз собирал вещи. Позже нагрузки перестали казаться адом и конвертировались в 15 голов – крутая статистика для вылетевшей команды.

Дальше были «Сампдория», где торчал в запасе Симоне Индзаги, нестабильная «Парма» со Стефано Пиоли и Клаудио Раньери, а также скромная «Пиза» Джампьеро Вентуры, по наработкам которого постигал тренерскую базу Антонио Конте. С нынешним тренером «Интера» Кутузов пересекся в «Бари»: «Придя к нему, почувствовал, что он все повторяет за Вентурой. Конте с этим не соглашался, но после сезона с Вентурой я мог тренироваться у Конте с закрытыми глазами».

За «Бари» Кутузов забивал и «Милану», и «Интеру», стал одним из любимцев местных болельщиков, но завершил карьеру в 32 из-за скандала с договорным матчем в конце сезона-2008/09. На тот момент команда Конте обеспечила выход в Серию А, а соперник по последнему туру «Салернитана» нуждался в победе, чтобы сохранить место в Серии B. Фанаты клубов дружили, поэтому тиффози «Бари» намекнули игрокам, что можно помочь приятелям. На командном собрании футболисты поддержали идею.

Все прошло бы спокойно, но в команде нашлись люди, которые хотели на этом заработать: взяли у соперников деньги и сделали ставки в букмекерской конторе. «Когда история вышла наружу, Конте уже тренировал «Ювентус». Никто не хотел, чтобы он пострадал», – на допросе Кутузов не сдал бывшего коуча, который знал о внутренней договоренности команды. От футбола отстранили большинство участников того матча, Виталий получил 3,5 года дисквалификации за уклонение от показаний.

В 2016-м суд оправдал несколько футболистов, включая Кутузова. К тому времени Виталий переключился на хоккей и рубился голкипером за любительскую команду из Монцы. В Италии его до сих пор помнят и приглашают на ТВ в качестве эксперта, но бывший футболист стремится к новым высотам. Весной 2019-го кандидатуру экс-игрока сборной рассматривали на пост председателя белорусской федерации футбола, а в сентябре он объявил о создании компании по продвижению игроков VK1 Global Sports Investment. Если в ближайшее время кто-то из белорусов сверкнет в чемпионате Италии, скорее всего, за этим будет стоять Кутузов.

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