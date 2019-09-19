В этом сезоне Серия А выглядит по-настоящему интригующей. Бодрый «Наполи», обновленные «Милан» и «Рома», а главное – стериодный «Интер». «Нерадзурри» провели солидную трансферную кампанию и прихватили Антонио Конте. Все это прибавляет зрителей и чемпионату Италии, и грядущему дерби.

В «Интере» уже горят страсти. После ничейной игры со «Славией» Ромелу Лукаку исполнил роль вожака и толкнул речь в раздевалке. Бельгиец призвал доверять Конте, но Марцело Брозович некоторые слова воспринял на свой счет. Хорват, который с чехами выдал один из худших матчей за последние годы, набросился на форварда – разнял партнеров Алексис Санчес.

Марцело Борзович, «Интер»Getty Images

Кто посмотрит матч по ТВ

У Конте нет никаких проблем с составом. Под вопросом лишь появление Кандревы, который при новом коуче переквалифицировался в фулбека. Антонио получил небольшое повреждение, но у него есть сразу две замены – Д’Амброзио и Лазаро. Gazzetta dello Sport считает, что лучшие шансы выйти в дерби у Данило.

Тот же источник уточняет, что с первых минут выйдут Барелла и Политано, что означает лавку для Лаутаро Мартинеса.

У «Милана» не будет дисквалифицированного Калабрии и травмированного Кальдары. Прогноз на основной состав «россонери» зависит от схемы Марко Джампаоло. Если коуч выберет 4-3-1-2, то Лукас Пакета, скорее всего, выйдет в основе. Если 4-3-3, то стоит ждать появления Анте Ребича. Мнения авторитетных итальянских медиа склоняются к первому варианту.

Форма

Во вторник «Интер» испортил настроение фанатам и лишь в компенсированное время спас ничью со скромной «Славией». Что касается чемпионата, то там у «нерадзурри» все сладко: три победы подряд и единоличное лидерство.

У «Милана» случилась осечка в первом туре: после поражения от «Удинезе» «красно-черные» выбили шесть очков из «Вероны» и «Брешиа». Пока «россонери» не производят мощного впечатления, но наивно ждать от Джампаоло мгновенного результата.

«Интер» – «Милан»: разборкиGetty Images

Кто что сказал

Марко Джампаоло, главный тренер «Милана»: «У дерби свой климат, своя атмосфера. Они поглощают полностью и стимулируют. Это очень важная игра. Я был участником дерби Генуи и знаю, как такие матчи важны для фанатов. «Интер» – фаворит? Дерби настолько уникально, что я избегаю прогнозов. Я верю в команду и знаю, как мы должны сыграть».

Антонио Конте, главный тренер «Интера»: «Джампаоло какое-то время провел в низших лигах, как и я. У каждого свой путь, и он заслужил шанс. Он хорошо подготовлен и одержим футболом. Он, как и я, хочет победить, но в каждой игре много подводных камней».

Лицом к лицу

«Интер» не проигрывает «Милану» в Серии А уже 6 дерби подряд (3 победы и 3 ничьи).

Никто в 2019-м не играл на ноль чаще «Милана» (10 матчей). У «Интера» девять сухих игр за аналогичный период.

Только Спаллетти, Леонардо и Симони выигрывали 3 стартовых матча карьеры в «Интере». Серии этой троицы обрывались на пятой игре.

Джампаоло и Конте впервые встретятся как тренеры. Оба ни разу не проигрывали в локальных дерби: Антонио ни разу не уступил «Торино» за «Ювентус» (4-0-0), а Марко не отдал «Дженоа» дерби с «Сампдорией» (4-2-0).

Среди действующих игроков «Милана» и «Интера» Сусо – лучший бомбардир дерби (3 гола).

Лукаку отыграл 4 дерби Манчестера, но не забил «Сити» ни одного мяча за 231 минуту.

Ромелу Лукаку, «Интер»SID

Люди в черном

Встречу обслужит бригада Даниэле Довери. В 2019-м 41-летний рефери отработал на одном матче «Милана»: при нем «красно-черные» сгоняли нули с «Наполи». «Интер» при Довери крупно проиграл тому же «Наполи» (1:4) и раскатал «Сампдорию» (2:1).

Любопытно, что дерби доверили этому арбитру: в 2017-м он не судил еврокубки, в 2018-м отработал на двух матчах партизанов и рударов в ЛЕ, а в 2019-м ограничился игрой загребского «Динамо» и «Сабуртало».

В центре внимания

Герой

«Интер» точно выстрелил с трансфером крошечного итальянца из «Сассуоло». В короткие сроки Стефано Сенси стал лидером «нерадзурри»: он отличился во всех четырех матчах на старте сезона (2+2). Это дерби станет первым для Сенси, поэтому и без того мобильный полузащитник будет рвать. Победа в центре поля – ключ к успеху в этом противостоянии, и нынешняя форма Стефано может ее обеспечить.

Неудачник

«Милан» на старте суховат. У команды лишь один пропущенный мяч да два забитых. Очень сложно «россонери» пришлось даже в игре с «Вероной», хотя там «красно-черные» с 21-й минуты играли в большинстве и получили право на пенальти. С этого 11-метрового и забил Пёнтек, но в остальных матчах Серии А Кшиштоф молчал.

Против поляка в дерби выйдут монстры – Де Врей, Шкриниар и Годин. Улизнуть от таких защитников очень тяжело, поэтому вряд ли Пёнтеку удастся выстрелить.

Кшиштоф ПёнтекGetty Images

Победа «Милана»: 3,46

Ничья: 3,30

Победа «Интера»: 2,31

Команды забьют меньше двух за 2,32

Джампаоло начал строительство «Милана» с обороны – в трех стартовых турах «россонери» пропустили лишь один мяч. Правда, есть проблемы в атаке: всего два гола, один из которых с пенальти.

Диего Годин уже признался, что этот «Интер» очень похож на его «Атлетико». Это означает плотную оборону и асфиксию соперника в атаке. Душить «красно-черных» будут сам Годин, а еще Шкриниар и Де Врей – проблемному нападению придется сложно, учитывая, что у «нерадзурри» всего один пропущенный мяч на старте.

Миланские команды в 2019-м дернули всех в Серии А по сухарям, ждать кучи мячей не стоит. Если влетит две банки, будет возврат, но велика вероятность, что судьбу дерби решат вратари или всего один голик.

«Интер» выиграет один тайм за 1,67

«Нерадзурри» – фавориты матча и по игре, и по коэффициентам букмекеров. Но против «Милана» будет душно и сложно. Учитывая, предыдущую ставку, вероятно, что судьбу матча решит один мяч.

В Дерби делла Мадоннина команды всегда начинают осторожно. В семи из девяти последних матчей «Милан» и «Интер» во втором тайме забивали больше, чем в первом (один раз не забили вообще, еще один – сделали из 2:0 ничью 2:2). Проще говоря, самое интересное начнется после перерыва, когда у Конте появится новая идея.

«Интер» разнообразен впереди (на лавке будет Лаутаро), поэтому разок должен пробить Доннарумму. Скорее всего, «черно-синие» сделают это во втором тайме и засушат, как любит Антонио.

Ориентировочные составы

«Милан»

«Интер»

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