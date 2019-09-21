Телеведущий и интервьюер Пирс Морган заявил, что женщина, заявившая, что кормила бургерами в McDonalds 11-летнего Криштиану Роналду, оказалась самозванкой.

«Она не из тех трех женщин, о которых говорил Роналду. Поиски продолжаются», – затвитил Морган.

В интервью ITV Криштиану рассказал, как в детстве приходил к McDonalds после тренировок и просил у сотрудников оставшиеся бургеры. Он заявил, что три работницы отдавали ему сэндвичи бесплатно. В благодарность форвард «Ювентуса» сообщил, что хотел бы найти их и встретиться за ужином.

Вчера, 20 сентября, в эфир португальской радиостанции Renascenca дозвонилась девушка. Она представилась Паулой Лекой и заявила, что работала в McDonalds и кормила бургерами 11-летнего Роналду. Она рассказала, что вместе с двумя коллегами отдавала бутерброды будущей звезде «Ювентуса» с разрешения менеджера. Также Паула сообщила, что потеряла связь с Эдной – единственной девушкой из McDonalds, чье имя запомнил Криштиану.

Интервьюер Пирс Морган не раскрыл источник, согласно которому назвал Паулу Леку самозванкой.

По подсчетам Forbes Роналду в 2019 году заработал 99 миллионов евро.

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