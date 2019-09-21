Игроки «Вероны» в одной атаке пробили в штангу с пенальти, перекладину и девятку ворот Буффона
Настоящее безумие!
В матче четвертого тура Серии А «Ювентус» принимал на своем поле «Верону».
В середине первого тайма произошел абсолютно безумный эпизод: защитник «Юве» Мерих Демираль сбил в штрафной напа гостей Самуэля ди Кармине.
Судья поставил пенальти, а страйкер сам решился исполнить. Мяч угодил в штангу, но первым на добивание подоспел футболист в желтой форме, который сильнейшим ударом всадил в перекладину. После неразберихи у ворот мяч оказался у Роналду, который потерял его на фланге, и игрок гостей запулил обратно в штрафную.
Все тот же Ди Кармине исполнил вынос прямо на ногу Мигелю Велозу, который первым касанием укротил мяч, а вторым запулил прямо в девятку ворот Буффона.
Для «Юве» все закончилось хорошо. После ассиста Криша свой первый гол за клуб забил Аарон Рэмси, а затем сам Рон реализовал пенальти. Итог – 2:1.
- Туринцы набрали 10 очков.
- Команда вернулась на первое место, но «Интер» имеет игру в запасе.
Женщина представилась кассиршей, которая кормила 11-летнего Роналду бургерами, чтобы поужинать с ним