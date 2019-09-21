В матче четвертого тура Серии А «Ювентус» принимал на своем поле «Верону».

В середине первого тайма произошел абсолютно безумный эпизод: защитник «Юве» Мерих Демираль сбил в штрафной напа гостей Самуэля ди Кармине.

Судья поставил пенальти, а страйкер сам решился исполнить. Мяч угодил в штангу, но первым на добивание подоспел футболист в желтой форме, который сильнейшим ударом всадил в перекладину. После неразберихи у ворот мяч оказался у Роналду, который потерял его на фланге, и игрок гостей запулил обратно в штрафную.

Все тот же Ди Кармине исполнил вынос прямо на ногу Мигелю Велозу, который первым касанием укротил мяч, а вторым запулил прямо в девятку ворот Буффона.

Для «Юве» все закончилось хорошо. После ассиста Криша свой первый гол за клуб забил Аарон Рэмси, а затем сам Рон реализовал пенальти. Итог – 2:1.

Туринцы набрали 10 очков.

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