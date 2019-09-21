Фанаты «Милана» отметили дерби против «Интера» грандиозным баннером с побежденной змеей
Похоже, «нерадзурри» не впечатлились.
Дерби делла Мадоннина началось с красивейшего перфоманса на Curva Sud – фанатской трибуне «россонерри».
Болельщики вывесили огромное полотно, напоминающее икону, на котором святой эпископ Амвросий Медиоланский в цветах «Милана» убивает синего змея цвета – символ «Интера».
Матч продолжается, к середине второго тайма впереди номинальные гости. На 49-й минуте отличился Брозович.
- Если дерби так и закончится, то «Интер» поднимется на первую строчку.
- «Милан» в этом случае останется на девятой позиции.
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