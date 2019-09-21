«Интер» оказался сильнее «Милана» в матче четвертого тура Серии А.

На 49-й минуте после хитрейшего розыгрыша штрафного в исполнении Сенси Брозович пробил по воротам, и благодаря коварному рикошету от игрока «Милана» мяч закатился в ворота. Изначально судья отменил взятие ворот, но после вмешательства VAR и просмотра повторов все же засчитал мяч.

Ближе к концу встречи Лукаку удвоил преимущество. Барелла принял кросс на левом фланге, вошел в штрафную и элегантно навесил к воротам. Ромелу превзошел защитника и переправил мяч в дальний угол.

У «Интера» 12 очков после четырех матчей, команда возглавляет таблицу.

На втором месте «Ювентус», у туринцев на два балла меньше.

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