Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал философский пост после вручения премии лучшим игрокам года от ФИФА. Главная награда досталась форварду «Барселоны» Лионелю Месси.

«Терпение и настойчивость – вот две характеристики, которые отличают профессионала от любителя. Все великое начиналось с малого. Вы не можете сделать абсолютно все, но можете сделать все возможное, чтобы ваши мечты сбылись. И помните, что после ночи всегда наступает рассвет», – написал 34-летний Роналду.

В сезоне-2018/19 Криштиану в составе «Юве» стал чемпионом Италии и завоевал Суперкубок страны.

Вдобавок Роналду привел сборную Португалии к победе в Лиге наций.

Роналду не включил Месси в тройку лучших футболистов года по версии ФИФА

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