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«Аста ла виста, Арни». «Ювентус» подарил Шварценеггеру джерси с автографами

«Аста ла виста, Арни». «Ювентус» подарил Шварценеггеру джерси с автографами
Eurosport

1 час назад

Хм, Терминатор же поддерживал «Баварию»?

Туринский «Ювентус» сделал подарок известному бодибилдеру, актеру и экс-губернатору Калифорнии Арнольду Шварценеггеру.

На фото в соцсетях «Юве» 72-летний Арни позирует с джерси команды. На футболке со 101-м номером расписались все футболисты основы. «Аста ла виста, Арнольд», – говорится в описании к публикации.

  • Фразу «Аста ла виста» (до встречи) произносит герой Шварценеггера в фильме «Терминатор-2».
  • После четырех туров Серии А «Ювентус» набрал 10 очков и идет на втором месте, уступая не допустившему осечек «Интеру».

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