«Аста ла виста, Арни». «Ювентус» подарил Шварценеггеру джерси с автографами
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Туринский «Ювентус» сделал подарок известному бодибилдеру, актеру и экс-губернатору Калифорнии Арнольду Шварценеггеру.
На фото в соцсетях «Юве» 72-летний Арни позирует с джерси команды. На футболке со 101-м номером расписались все футболисты основы. «Аста ла виста, Арнольд», – говорится в описании к публикации.
- Фразу «Аста ла виста» (до встречи) произносит герой Шварценеггера в фильме «Терминатор-2».
- После четырех туров Серии А «Ювентус» набрал 10 очков и идет на втором месте, уступая не допустившему осечек «Интеру».
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