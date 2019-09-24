Туринский «Ювентус» сделал подарок известному бодибилдеру, актеру и экс-губернатору Калифорнии Арнольду Шварценеггеру.

На фото в соцсетях «Юве» 72-летний Арни позирует с джерси команды. На футболке со 101-м номером расписались все футболисты основы. «Аста ла виста, Арнольд», – говорится в описании к публикации.

Фразу «Аста ла виста» (до встречи) произносит герой Шварценеггера в фильме «Терминатор-2».

После четырех туров Серии А «Ювентус» набрал 10 очков и идет на втором месте, уступая не допустившему осечек «Интеру».

«Это не нож. Вот нож». Арни потроллил Сталлоне перед выходом пятого «Рэмбо»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android