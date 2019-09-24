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Роналду никогда не выбирал Месси в голосованиях на лучшего игрока, Лео сделал это дважды
Интересно, Криш действительно думает, что Лео ни разу не был достоин попасть в тройку?
23 сентября прошла церемония The Best FIFA Football Awards 2019, по итогам которой нападающий «Барселоны» Лионель Месси был признан лучшим футболистом 2019 года по версии ФИФА.
А еще мы выяснили, кому свое предпочтение в голосовании отдали сам Месси и его вечный антагонист – Криштиану Роналду. Лео включил Криша в тройку лучших, но поставил португальца на второе место, определив на первую строчку Садио Мане, а на третью – Френки де Йонга. А вот Роналду вообще не удостоил Месси вниманием: первое место в его шорт-листе занял Маттейс де Лигт, второе – Де Йонг, третье – Килиан Мбаппе.
После церемонии иностранные журналисты покопались в архивах и выудили оттуда любопытную информацию: оказывается, Криштиану вообще никогда не голосовал за Месси. Лео, в свою очередь, начал голосовать за Роналду совсем недавно – в 2018 году. До этого в шорт-листах аргентинца также не находилось места для главного оппонента.
- Роналду и Месси выиграли по пять «Золотых мячей».
- В этом году главным претендентом на «Золотой мяч» считается Вирджил ван Дейк из «Ливерпуля».
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