В пятом туре Серии А «Брешиа» уступила «Ювентусу» (1:2). Марио Балотелли дебютировал за новую команду и результативными действиями не запомнился, зато в концовке выступил в своем стиле.

После финального свистка итальянец потопал в сторону рефери и высказал арбитрам все, что думает об их работе. «Такое всегда происходит на матчах «Юве», вы свистите только в их пользу», – приводит слова Марио Goal.

29-летнего нападающего усмиряли всей скамейкой запасных, прежде чем отпустить в подтрибунку.

«Брешиа» в 2019 году вернулась в элиту. Команда на 12-й строчке после пяти матчей.

«Ювентус» вернулся на вершину, но у «Интера» на одну игру меньше.

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