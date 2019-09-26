Страйкер «Ювентуса» Криштиану Роналду близок к тому, чтобы установить антирекорд Серии A по количеству неудачных ударов со штрафных, исполненных подряд.

Как сообщает AS, черная серия Роналду составляет уже 24 удара: именно столько штрафных, которые не закончились голом, исполнил Криш во всех турнирах. В рамках Серии A португалец загубил 18 попыток подряд – более долгая серия была только у Камило Чиано из «Фрозиноне» (21).

Из 24 выстрелов Роналду 15 попали в стенку, два улетели мимо, а еще семь пришлись в руки вратаря.

У Миралема Пьянича, который подменяет Криша при пробитии штрафных, статистика куда лучше: шесть попыток и один гол.

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