Вратарь «Ювентуса» Буффон установил исторический рекорд. Матч против СПАЛ стал для него 903-й в клубной карьере. Теперь Джиджи – рекордсмен по этому показателю среди итальянских футболистов. Он обогнал Паоло Мальдини, в активе которого 902 игры за «Милан».

41-летний голкипер достиг этой отметки благодаря выступлениям за «Парму», «Ювентус» и «ПСЖ».

Матч со СПАЛ Джиджи отыграл на ноль – 2:0.

Легендарный итальянец дебютировал в большом футболе в матче за «Парму» в 1995 году.

Он провел сезон-2006/07 в Серии Б после того, как «Юве» исключили из высшего дивизиона.

Буффон увел девушку Вьери и обещал жениться после победы на ЧМ. Об измене Джиджи она узнала по радио

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