Подруга Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала, почему пара до сих пор не скрепила союз узами брака. Оказалось, дело в слишком плотном графике партнеров.

«У меня всегда было представление о женском счастье с моим мужем, моими детьми, и это именно то, что я имею. Прекрасные дети, мужчина, который меня любит, заботится обо мне. Я люблю его, забочусь о нем, обожаю и уважаю его. Он отличный человек, и я рада разделить с ним мою жизнь.

Свадьба есть в наших планах, но прямо сейчас у нас слишком много интересных задумок на будущее. У нас четверо детей, которых мы воспитываем, и именно на этом мы сейчас сфокусированы. Беременна ли я? Возможно, я беременна слоном. Я ем не прекращая, обожаю есть», – приводит слова дамы издание Marca.

У Криштиану четверо детей: Криштиану-младший и близнецы Ева и Матеу рождены суррогатной матерью, Алана Мартина – дочь от Джорджины Родригес.

34-летний форвард забил три мяча в текущем сезоне Серии А.

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