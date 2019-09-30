Getty Images
TMW: Шевченко может возглавить «Милан» в случае увольнения Джампаоло
Неужели возвращение легенды?
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может сменить в «Милане» Марко Джампаоло.
По информации TMW, клуб после третьего поражения подряд ведет поиски нового тренера. В шестом туре Серии А «Милан» проиграл «Фиорентине», и если следующий матч против «Дженоа» также закончится поражением, Джампаоло отправят в отставку.
Источник утверждает, что в качестве главной кандидатуры на замену руководство рассматривает 43-летнего Шевченко.
- «Милан» подряд проиграл «Интеру» (0:2), «Торино» (1:2) и «Фиорентине» (1:3).
- Команда идет после шести туров на 16-м месте, набрав шесть очков.
- Шевченко выступал за «Милан» с 1999 года по 2006-й, затем играл в аренде в сезоне-2008/09.
Шевченко: «Не считаю переход в «Челси» ошибкой. Мой сын тренируется в их академии»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте