Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может сменить в «Милане» Марко Джампаоло.

По информации TMW, клуб после третьего поражения подряд ведет поиски нового тренера. В шестом туре Серии А «Милан» проиграл «Фиорентине», и если следующий матч против «Дженоа» также закончится поражением, Джампаоло отправят в отставку.

Источник утверждает, что в качестве главной кандидатуры на замену руководство рассматривает 43-летнего Шевченко.

«Милан» подряд проиграл «Интеру» (0:2), «Торино» (1:2) и «Фиорентине» (1:3).

Команда идет после шести туров на 16-м месте, набрав шесть очков.

Шевченко выступал за «Милан» с 1999 года по 2006-й, затем играл в аренде в сезоне-2008/09.

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