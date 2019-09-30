Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери показал класс в матче шестого тура чемпионата Италии против «Милана».

На 12-й минуте 36-летний француз перехватил поперечную передачу на чужой половине и помчал к воротам. По пути к цели Франк красиво обыграл на дриблинге Матео Мусаккьо и Алессио Романьоли, вошел в штрафную и пробил в вышедшего навстречу Джанлуиджи Доннарумму.

На 55-й минуте вингер «Фиорентины» красивым финтом убрал мяч от Мусаккьо и получил от центрбека по ногам. Главный арбитр Пьеро Якомелли посмотрел видеоповтор и удалил Матео за фол на Франке.

А на 78-й минуте Рибери стал автором заключительного гола «фиалок» в матче. Он получил передачу на ход от Федерико Кьезы в быстрой атаке, на замахе убрал двоих защитников, переложил мяч под правую ногу и расстрелял ближний угол ворот Доннаруммы.

За этот гол Франку Рибери поаплодировали даже болельщики «Милана» на «Сан-Сиро».

«Фиорентина» выиграла у «россонери» со счетом 3:1. За флорентийский клуб забили также Эрик Пульгар и Гаэтано Кастровилли, за миланцев отличился Рафаэл Леау.

Рибери в апреле исполнилось 36 лет. В составе мюнхенской «Баварии» он выиграл девять немецких чемпионств и одну ЛЧ, а в 2013-м занял третье место в голосовании за «Золотой мяч».

Переводчица затмила Рибери на его первой пресс-конференции в «Фиорентине». От нее без ума вся Италия

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