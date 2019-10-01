Слухи о потенциальном переходе Де Лигта в «Барселону» были не на пустом месте: защитник действительно рассматривал вариант с каталонским клубом.

На его решение повлиял случай, произошедший во время летних каникул. 20-летний футболист отдыхал на Багамах и совершенно случайно поселился в одном отеле с дефом «Барсы» Жераром Пике.

Как сообщает Corriere dello Sport, разговор произвел на голландца отрицательное впечатление – Пике был не слишком дружелюбен с потенциальным конкурентом. После этой истории Матейс окончательно определился с будущим клубом.

В итоге защитник отправился в «Ювентус» за 85,5 млн евро.

Другим претендентом на игрока был «ПСЖ».

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