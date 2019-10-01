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Corriere dello Sport: Де Лигт отказался от перехода в «Барселону» из-за разговора с Пике
У Маттейса действительно был вариант с каталонским клубом, но потенциальный конкурент его отпугнул.
Слухи о потенциальном переходе Де Лигта в «Барселону» были не на пустом месте: защитник действительно рассматривал вариант с каталонским клубом.
На его решение повлиял случай, произошедший во время летних каникул. 20-летний футболист отдыхал на Багамах и совершенно случайно поселился в одном отеле с дефом «Барсы» Жераром Пике.
Как сообщает Corriere dello Sport, разговор произвел на голландца отрицательное впечатление – Пике был не слишком дружелюбен с потенциальным конкурентом. После этой истории Матейс окончательно определился с будущим клубом.
- В итоге защитник отправился в «Ювентус» за 85,5 млн евро.
- Другим претендентом на игрока был «ПСЖ».
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