Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду намекнул, что может закончить с футболом уже через год. В последнее время Криш уделяет все больше внимания коммерческим проектам и, возможно, в скором времени сосредоточится на бизнесе и развитии собственной торговой марки.

«Я все еще люблю футбол. Люблю развлекать фанатов и людей, которые любят Криштиану. Дело не в возрасте, а в менталитете. Последние пять лет я наслаждаюсь вещами, происходящими со мной вне футбольного поля. Кто знает, что произойдет через год или два?

Мне понадобились многие годы тяжелой работы, целеустремленности и страсти для того, чтобы достичь успеха в футболе. Вне футбола я еще не на таком же уровне, но я люблю конкуренцию и не люблю быть вторым или третьим. Я всегда хочу быть номером один, и я буду. Сто процентов», – выдал португалец в интервью Sportbible.

34-летний спортсмен в нынешнем сезоне Серии А забил три гола.

«Ювентус» идет на второй строчке таблицы.

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