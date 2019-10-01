«Ювентус» подал 30-ю заявку на изъятие у «Интера» титула Серии А сезона-2005/06

«Ювентус» продолжает судебные тяжбы в отношении «Интера». Последний запрос был отклонен в августе, и вот клуб подал юбилейный 30-й.

Туринцы требуют изъятия у миланцев титула чемпионов Италии-2006. Тот сезон «нерадзурри» завершили на третьей строчке, но из-за коррупционного скандала золото в итоге досталось им. «Ювентус» и «Милан», занявшие первые два места, тогда лишились своих наград.

Примечательно, что юбилейный иск туринцы подали в тот момент, когда они впервые за несколько лет столкнулись с серьезной конкуренцией в чемпионате.

«Ювентус» идет на второй строчке, на первой – как раз «Интер».

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