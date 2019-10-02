Неаполетанские болельщики знают толк в прекрасном.

Во время матча с «Брешиа» зрители на фанатской трибуне заприметили проходящую мимо журналистку Дилетту Леотту и принялись скандировать: «Покажи нам грудь!» Дама не смутилась: пригрозила фанатам указательным пальцем и поставила дизлайк. Но потом смягчилась и помахала восхищенной публике.

Фанатов можно понять. Красоту Дилетты сложно игнорировать.

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