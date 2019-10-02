Джанлуиджи Доннарумма отклонил предложение «Милана» с зарплатой в шесть миллионов евро в год.

Marca пишет, что всему виной агент вратаря Мино Района. Импресарио 20-летнего кипера хочет либо большую зарплату, либо увести вратаря из «Милана» вовсе, чтобы получить более крупные агентские выплаты.

Нынешний контракт Доннаруммы действует до 2021 года и тоже был подписан со скандалом, спровоцированным Райолой. Тогда болельщики устроили обструкцию вратарю, а руководство клуба обещало посадить его в запас до конца контракта.

В сезоне-2019/20 Доннарумма пропустил восемь голов в шести матчах.

Transfermarkt оценивает итальянского вратаря в 55 миллионов евро.

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