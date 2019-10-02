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Райола снова воюет с «Миланом» из-за Доннаруммы. Агент отклонил контракт на 6 млн евро
Завелась старая шарманка.
Джанлуиджи Доннарумма отклонил предложение «Милана» с зарплатой в шесть миллионов евро в год.
Marca пишет, что всему виной агент вратаря Мино Района. Импресарио 20-летнего кипера хочет либо большую зарплату, либо увести вратаря из «Милана» вовсе, чтобы получить более крупные агентские выплаты.
Нынешний контракт Доннаруммы действует до 2021 года и тоже был подписан со скандалом, спровоцированным Райолой. Тогда болельщики устроили обструкцию вратарю, а руководство клуба обещало посадить его в запас до конца контракта.
- В сезоне-2019/20 Доннарумма пропустил восемь голов в шести матчах.
- Transfermarkt оценивает итальянского вратаря в 55 миллионов евро.
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