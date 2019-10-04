Шведский нападающий Златан Ибрагимович хотел перейти в «Милан» гораздо раньше, чем вышло в итоге.

В начале карьеры Ибра поиграл за «Ювентус», и его партнер того времени Федерико Бальцаретти рассказал забавнейшую историю, как страйкер покинул Турин: «Вот вам анекдот про Ибру: у нас был командный обед с «Юве», и он сказал: «После еды я поеду подписывать контракт с «Миланом». Когда он вернулся, мы спросили, как все прошло, и он ответил: «Все круто, перехожу в «Интер».

38-летний швед выступает в MLS за «Гэлакси» из Лос-Анджелеса.

На счету страйкера 29 голов и 7 ассистов в 28 матчах сезона.

Златан – сказочник и врун. Он не нужен «Милану» – пусть играет в Штатах

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