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«После обеда я подпишу контракт с «Миланом». Забавнейшая история про Златана времен «Ювентуса»

«После обеда я подпишу контракт с «Миланом». Забавнейшая история про Златана времен «Ювентуса»
Eurosport

18 мин. назад

Ибрагимовичу было все равно, в каком миланском клубе быть царем.

Шведский нападающий Златан Ибрагимович хотел перейти в «Милан» гораздо раньше, чем вышло в итоге.

В начале карьеры Ибра поиграл за «Ювентус», и его партнер того времени Федерико Бальцаретти рассказал забавнейшую историю, как страйкер покинул Турин: «Вот вам анекдот про Ибру: у нас был командный обед с «Юве», и он сказал: «После еды я поеду подписывать контракт с «Миланом». Когда он вернулся, мы спросили, как все прошло, и он ответил: «Все круто, перехожу в «Интер».

  • 38-летний швед выступает в MLS за «Гэлакси» из Лос-Анджелеса.
  • На счету страйкера 29 голов и 7 ассистов в 28 матчах сезона.

Златан – сказочник и врун. Он не нужен «Милану» – пусть играет в Штатах

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