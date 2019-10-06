Фанаты «Ювентуса» вновь выразили недовольство наличием памятной звезды у Антонио Конте – экс-игрока и экс-тренера «бьянконери», возглавившего «Интер».

По информации 90min, сперва тиффози создали петицию с требованием убрать звезду, а теперь у них появилась новая идея – отдать звезду Конте Клаудио Маркизио, который провел в клубе 25 лет и недавно объявил о завершении карьеры. Президент клуба Андреа Аньелли отклонил предложение, хотя под обращением подписались 15 тысяч человек.

«Разочарован тем, что Аньелли пришлось вмешаться – это только придало гласность вульгарному предложению, полному невежества. Я не хотел обсуждать это, но вы, журналисты, освещаете действия этих глупых невежественных людей. Не болельщики, а невежды. Это ведь спорт, а не война. Иногда люди об этом забывают», – цитирует 50-летнего Конте Football Italia.

Конте играл в «Ювентусе» с 1991 года по 2004-й и тренировал команду с 2011-го по 2014-й.

«Интер» под его руководством лидирует в чемпионате Италии, не потеряв ни одного очка в шести турах.

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