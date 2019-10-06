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Роналду помолился в церкви перед матчем с «Интером»
Перед встречей с командой Антонио Конте хороши все средства.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду посетил туринскую церковь перед матчем против «Интера» в рамках седьмого тура чемпионата Италии.
Как сообщает The Sun, Роналду появился в церкви вместе со своей невестой Джорджиной Родригес. Вполне естественно, что знаменитая пара попала в объективы папарацци, хотя и тщательно скрывалась от камер.
- Матч «Интер» – «Ювентус» стартовал сегодня, 6 октября, в 21:45 мск.
- Проследить за игрой можно при помощи текстовой трансляции Eurosport.ru.
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