Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду посетил туринскую церковь перед матчем против «Интера» в рамках седьмого тура чемпионата Италии.

Как сообщает The Sun, Роналду появился в церкви вместе со своей невестой Джорджиной Родригес. Вполне естественно, что знаменитая пара попала в объективы папарацци, хотя и тщательно скрывалась от камер.

Матч «Интер» – «Ювентус» стартовал сегодня, 6 октября, в 21:45 мск.

Проследить за игрой можно при помощи текстовой трансляции Eurosport.ru.

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