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Роналду помолился в церкви перед матчем с «Интером»

Роналду помолился в церкви перед матчем с «Интером»
Eurosport

18 мин. назад

Перед встречей с командой Антонио Конте хороши все средства.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду посетил туринскую церковь перед матчем против «Интера» в рамках седьмого тура чемпионата Италии.

Как сообщает The Sun, Роналду появился в церкви вместе со своей невестой Джорджиной Родригес. Вполне естественно, что знаменитая пара попала в объективы папарацци, хотя и тщательно скрывалась от камер.

Роналду никогда не выбирал Месси в голосованиях за лучшего игрока, Лео сделал это дважды

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