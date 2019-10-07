Магия Конте рухнет, когда «Интер» вылетит из ЛЧ. Лидерство в Серии А он уже потерял

Людям свойственно переоценивать успехи, чтобы придавать им историческую и моментную значимость. Забил гол на взрослом уровне в 16 – будущая легенда, написал школьную контрольную по физике – новый Ньютон, после 6 туров лидирует в Серии А – чемпион и альтернатива «Ювентусу».

Увы, для фанатов «Интера», переоценка выдающегося старта команды в чемпионате Италии просто обязана была рано или поздно вскрыться. Для этого даже необязательно было играть с постоянным чемпионом из Турина. Команду Конте с течением времени в Италии рано или поздно все равно бы приструнили, но падение серии из шести побед подряд пришлось на матч с «Ювентусом».

От встречи первой и второй команд Италии ждали бодрого футбола, и они его ожидаемо дали. Вот только бодрость «Интера» сочилась скорее в игровых и не очень контактах и постоянной борьбе, тогда как «Юве» играл скучно для футбола Сарри, зато методично и целостно.

«Нерадзурри» сборки Конте – команда, поразительно напомнившая то ли «Атлетико» Симеоне (даром, что в обороне у миланцев бегает Годин), то ли «Хетафе» прошлого сезона. Много фолов (22 против 9 у «бьянконери»), полная концентрация в обороне и надежда на креатив от 2-3 человек. Даже удивительно, что при таком базовом и скудном наборе характеристик Конте выбил 6 побед подряд. Это лучший результат за 53 года – в сезоне-1966/67 «Интер» тоже начинал с победной серии, а потом остался вторым. Как раз после «Ювентуса».

Конечно, рассчитывать на чемпионство в турнире с «Ювентусом» было бы излишне самонадеянно даже для самых смелых фанатов «Интера». Если таковые есть среди ваших знакомых, подумайте над их состоянием сейчас. Почти точно они будут жаловаться на то, что Джанлука Рокки не поставил в ворота Шченсного еще один, два, три, сколько угодно пенальти, но забудут, что в ворота Хандановича их могло быть не меньше. Обязательно припомнят, что перед игрой с «Юве» из-за красной вылетел Санчес, а во время игры – Сенси, но скорее всего не вспомнят, что у туринцев из-за травм даже заявка на игру была забита не полностью. Да, потеря Сенси для этой формации Конте почти гарантировала «Интеру» проблемы с построением атак и креативом (у Стефано со старта сезона в Италии уже набралось 3+3 по системе «гол+пас»), так в итоге и получилось. Осмысленности у атакующей (и то не полностью) четверки «Интера» вообще было маловато: только Мартинес сделал хотя бы один ключевой пас (Лукаку, Барелла и вышедший вместо Сенси Весино набрали 0), а остальные три пришли от крайних дефов. У «Ювентуса» в продвижении мяча отметились сразу 9 игроков, из которых два вышли со скамейки.

Вопрос с укреплением игры тоже важен для долгосрочной борьбы за хоть что-то. По-настоящему усилить игру «Интера» со скамейки могут 2-3 человека, что при условии борьбы в ЛЧ, дает минимальные шансы на ротацию. При учете травмы Сенси и потенциальной травмы Година (уругвайца заменили вскоре после перерыва) ситуация становится еще гибельнее.

Лаутаро Мартинес, «Интер»Getty Images

На горизонте у команды Конте 4 встречи с середняками и аутсайдерами в чемпионате, но в то же время сдвоенный матч против «Боруссии» в ЛЧ, который и станет главным индикатором качества работы Конте на старте. Прессингующий «Юве» замучал миланцев при начальной стадии построения атак, так что никаких гарантий, что энергичные Санчо, Азар и Ройс не сделают этого же, совсем нет. Плюс, оба гола «старой синьоры» пришли от быстрого продвижения мяча до форвардов. Как раз-таки важных атрибутов игры дортмундцев.

Низвержение «Интера»-1966/67 началось в декабре (поражения от «Лацио» и «Болоньи»), у команды Конте час Х может наступить раньше. Сначала «Интеру» будет овертяжело решить задачу по выходу из группы в ЛЧ, а в конце декабря-начале января в чемпионате закончатся простые соперники. Так что ждите неминуемое падение «Интера» к зиме. Конте хоть и магически начал, все-таки не волшебник.

«Интер» – «Ювентус» – 1:2

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