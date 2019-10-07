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Бонуччи отвесил судье пять после решения в пользу «Ювентуса»

Бонуччи отвесил судье пять после решения в пользу «Ювентуса»
Eurosport

1 час назадОбновлено 57 мин. назад

Снова поползут разговоры о предвзятости рефери в Серии А.

6 октября прошел, возможно, главный матч сезона в Серии А: лидирующий «Интер» принимал «Ювентус», у которого было на два балла меньше. В середине второго тайма произошел неоднозначный эпизод: при равном счете судья свистнул фол в атаке «нерадзурри».

Ситуация спорная еще и потому, что уже после нарушения мяч угодил в выставленную руку игрока «Юве»: если бы игра продолжилась, VAR, скорее всего, рекомендовал бы ставить на точку.

На кадры телетрансляции попал интересный эпизод. Защитник и капитан туринцев Леонардо Бонуччи отвесил судье Джанлуке Рокки смачную пятюню после того, как реф назначил штрафной в пользу его команды.

  • Игуаин забил в самой концовке и принес «Юве» победу – 2:1.
  • Теперь у команды на один балл больше, чем у «Интера».

Магия Конте рухнет, когда «Интер» вылетит из ЛЧ. Лидерство в Серии А он уже потерял

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