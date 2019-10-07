6 октября прошел, возможно, главный матч сезона в Серии А: лидирующий «Интер» принимал «Ювентус», у которого было на два балла меньше. В середине второго тайма произошел неоднозначный эпизод: при равном счете судья свистнул фол в атаке «нерадзурри».

Ситуация спорная еще и потому, что уже после нарушения мяч угодил в выставленную руку игрока «Юве»: если бы игра продолжилась, VAR, скорее всего, рекомендовал бы ставить на точку.

На кадры телетрансляции попал интересный эпизод. Защитник и капитан туринцев Леонардо Бонуччи отвесил судье Джанлуке Рокки смачную пятюню после того, как реф назначил штрафной в пользу его команды.

Игуаин забил в самой концовке и принес «Юве» победу – 2:1.

Теперь у команды на один балл больше, чем у «Интера».

Магия Конте рухнет, когда «Интер» вылетит из ЛЧ. Лидерство в Серии А он уже потерял

Качай приложение Eurosport для iOS и Android