Eurosport
Бонуччи отвесил судье пять после решения в пользу «Ювентуса»
Снова поползут разговоры о предвзятости рефери в Серии А.
6 октября прошел, возможно, главный матч сезона в Серии А: лидирующий «Интер» принимал «Ювентус», у которого было на два балла меньше. В середине второго тайма произошел неоднозначный эпизод: при равном счете судья свистнул фол в атаке «нерадзурри».
Ситуация спорная еще и потому, что уже после нарушения мяч угодил в выставленную руку игрока «Юве»: если бы игра продолжилась, VAR, скорее всего, рекомендовал бы ставить на точку.
На кадры телетрансляции попал интересный эпизод. Защитник и капитан туринцев Леонардо Бонуччи отвесил судье Джанлуке Рокки смачную пятюню после того, как реф назначил штрафной в пользу его команды.
- Игуаин забил в самой концовке и принес «Юве» победу – 2:1.
- Теперь у команды на один балл больше, чем у «Интера».
Магия Конте рухнет, когда «Интер» вылетит из ЛЧ. Лидерство в Серии А он уже потерял