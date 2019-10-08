«Милан» готовится к увольнению Марко Джампаоло. Команда занимает 13-ю строчку после семи матчей, и у боссов «россонери» кончилось терпение. Первый кандидат на замену – Лучано Спаллетти.

Итальянец мгновенно выразил заинтересованность в работе, но есть проблема: коуч до сих пор не урегулировал контрактные отношения с «Интером», из которого его уволили прошлым летом. По информации Tuttomercatoweb, клуб задолжал экс-тренеру «Зенита» 15 миллионов евро. Итальянец любезно согласился на выходное пособие в размере годичной зарплаты – пять миллионов. Но «нерадзурри» не готовы выплатить и эту сумму, предлагая коучу расторгнуть соглашение, взяв половину годичного оклада.

Терки Лучано с бывшим клубом ставят под вопрос возможное назначение в «Милан». В команде не хотят медлить со сменой тренера и не готовы ждать, пока Спаллетти урегулирует все вопросы с соседями по «Сан-Сиро». Как сообщает Sky Sport, клуб готов переключиться на другие цели, если ситуация не разрешится в ближайшее время. Вторым номером в списке «россонери» идет другой экс-коуч «Интера» Стефано Пиоли.

Последним местом работы Пиоли была «Фиорентина» (с 2017 по 2019 годы).

Спаллетти выиграл с «Зенитом» два чемпионата России.

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