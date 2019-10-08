Фанаты «Милана» выразили недовольство возможным назначением Стефано Пьоли на пост главного тренера команды.

Поклонники «россонери» вывели в топ мирового твиттера хэштег #PioliOut (Пьоли – вон). Кроме того, фанаты пришли к офису клуба с плакатами грубого содержания. Вот так звучит один из них: «Терпение лопнуло. Бобан, Массара, Мальдини, Эллиотт, Газидис, Скарони – клуб идиотов. Валите отсюда».

Сейчас «Миланом» руководит Марко Джампаоло.

Согласно слухам, руководство «россонери» намерено уволить Джампаоло и назначить на его место Пьоли. На вакантный пост претендует еще и Лучано Спаллетти.

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