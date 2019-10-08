Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло отправлен в отставку.

Об этом сообщается на официальном сайте «россонери». Клуб поблагодарил 52-летнего Джампаоло за проделанную работу и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

Джампаоло возглавил «Милан» перед стартом сезона-2019/20. В стартовых семи турах его команда добилась трех побед при четырех поражений и расположилась на 13-м месте.

Ранее коуч работал в «Сампдории», «Эмполи», «Кремонезе» и ряде других итальянских клубов.

Следующим тренером «Милана», вероятно, станет Стефано Пьоли.

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