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«Милан» уволил Джампаоло
Очередные перемены в некогда великом клубе.
Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло отправлен в отставку.
Об этом сообщается на официальном сайте «россонери». Клуб поблагодарил 52-летнего Джампаоло за проделанную работу и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.
Джампаоло возглавил «Милан» перед стартом сезона-2019/20. В стартовых семи турах его команда добилась трех побед при четырех поражений и расположилась на 13-м месте.
- Ранее коуч работал в «Сампдории», «Эмполи», «Кремонезе» и ряде других итальянских клубов.
- Следующим тренером «Милана», вероятно, станет Стефано Пьоли.
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