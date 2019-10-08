Getty Images

«Милан» уволил Джампаоло

«Милан» уволил Джампаоло
Eurosport

4 мин. назад

Очередные перемены в некогда великом клубе.

Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло отправлен в отставку.

Об этом сообщается на официальном сайте «россонери». Клуб поблагодарил 52-летнего Джампаоло за проделанную работу и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

Джампаоло возглавил «Милан» перед стартом сезона-2019/20. В стартовых семи турах его команда добилась трех побед при четырех поражений и расположилась на 13-м месте.

  • Ранее коуч работал в «Сампдории», «Эмполи», «Кремонезе» и ряде других итальянских клубов.
  • Следующим тренером «Милана», вероятно, станет Стефано Пьоли.

Фанаты «Милана» протестуют против Пьоли, который еще не получил назначение

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте