Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо может перейти в «Барселону».

Как сообщает Calciomercato, мама и агент футболиста, Вероника Рабьо, недовольна количеством игрового времени, что ее сын получает в команде Маурицио Сарри. Если ситуация не изменится, семья Рабьо вернется к варианту с трансфером в «Барсу», который она рассматривала минувшим летом.

Права на Рабьо достались «Ювентусу» совершенно бесплатно – Адриен покинул «ПСЖ» по истечении контракта.

В чемпионате Италии-2019/20 Рабьо провел 3 матча. Только в одном из них француз отыграл все 90 минут.

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