Фанаты «Милана» обрушились с критикой на генерального директора клуба Ивана Газидиса.

8 октября руководство «россонери» объявило об отставке главного тренера команды Марко Джампаоло. Он стал восьмым тренером, уволенным «красно-черными» за пять лет. В ближайшие дни новым тренером «Милана» станет Стефано Пьоли – и этот факт вызывает у тиффози жуткое раздражение.

«Я лучше буду смотреть КХЛ или студенческий футбол, чем включу игры «Милана», – написал фанат из Северной Америки, который, судя по его твитам, еще любит НХЛ и НФЛ. – Бобан, Газидис, Мальдини – все они еще большие неумехи, чем я предполагал».

«Милан». Мой любимый клуб в Италии был обречен, когда туда ступила нога Ивана Газидиса. Сначала он разрушил мой любимый «Арсенал», а теперь – «Милан». Наем посредственных тренеров – тренд «Милана». С таким составом нужен тренер с опытом работы на топ-уровне #ПьолиУходи, #МальдиниУходи».

«Милан» не может существовать без страсти. Особенно, когда речь идет о руководстве. Мальдини и Бобан – классические лица, служащие лишь для успокоения и придачи престижа сборищу некомпетентных случайных лиц. Газидис лично разрушал «Арсенал» на протяжении 10 лет».

«Во всем виноват Газидис. Единственный плюс – возможно, он приведет к нам Арсена Венгера. Он бы отлично подошел для молодой команды «Милана», – отметил другой болельщик. «Я по-настоящему ненавижу Газидиса», – заявил еще один.

В настоящий момент «Милан» идет на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от лидера – «Ювентуса» – на 10 очков.

До работы в «Милане» Газидис 10 лет трудился в лондонском «Арсенале» на должности исполнительного директора.

Фанаты «Милана» протестуют против Пьоли, который еще не получил назначение

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