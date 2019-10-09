«Милан» определился с кандидатурой главного тренера после увольнения Марко Джампаоло: команду возглавил Стефано Пьоли.

На официальном сайте клуба сообщается, что 53-летний коуч подписал двухлетний контракт. «Мы желаем Стефано и его тренерскому штабу всего наилучшего в их работе», – говорится в заявлении.

Фанаты клуба жестко против Пьоли: они вывели в топ мирового твиттера хэштег #PioliOut (Пьоли – вон). Кроме того, тиффози пришли к офису клуба с плакатами грубого содержания. Вот так звучит один из них: «Терпение лопнуло. Бобан, Массара, Мальдини, Эллиотт, Газидис, Скарони – клуб идиотов. Валите отсюда».

Пьоли тренировал «Парму», «Кьево», «Палермо», «Болонью», «Лацио», «Интер» и «Фиорентину».

«Милан» после семи туров Серии А занимает 13-е место, набрав девять очков.

Фанаты «Милана» протестуют против Пьоли, который еще не получил назначение

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