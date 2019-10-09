Итальянская телеведущая Дилетта Леотта прокомментировала эпизод, разорвавший интернет на прошлой неделе. Фанаты «Наполи» на матче с «Брешиа» кричали чант, призывающий даму показать им грудь, но журналистка не растерялась.

Девушка рассказала об эпизоде, назвав случившееся обычной шуткой.

«Фаны «Наполи» поддерживали меня весь матч и решили зайти дальше после победы своей команды, но это была лишь шутка. Я отреагировала с иронией», – приводит слова дамы The Sun.

Пару лет назад мы собирали инстаграм телеведущей. Кликай и солидаризируйся с неаполитанскимим фанами.

17 фото телеведущей Sky Sport Italia, чьи выпуски нельзя пропускать

«Наполи» идет на четвертой строчке Серии А.

Лидирует, как обычно, «Ювентус».

«Буду скучать по ней. И по ним тоже». Мертенс пошутил про грудь жены и нарвался на ссору

Качай приложение Eurosport для iOS и Android