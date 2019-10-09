Getty Images
«Отреагировала с иронией». Журналистка – о просьбе фанов «Наполи» показать им грудь
Дама отлично справляется с чрезмерным вниманием к своим формам.
Итальянская телеведущая Дилетта Леотта прокомментировала эпизод, разорвавший интернет на прошлой неделе. Фанаты «Наполи» на матче с «Брешиа» кричали чант, призывающий даму показать им грудь, но журналистка не растерялась.
Девушка рассказала об эпизоде, назвав случившееся обычной шуткой.
«Фаны «Наполи» поддерживали меня весь матч и решили зайти дальше после победы своей команды, но это была лишь шутка. Я отреагировала с иронией», – приводит слова дамы The Sun.
Пару лет назад мы собирали инстаграм телеведущей. Кликай и солидаризируйся с неаполитанскимим фанами.
17 фото телеведущей Sky Sport Italia, чьи выпуски нельзя пропускать
- «Наполи» идет на четвертой строчке Серии А.
- Лидирует, как обычно, «Ювентус».
«Буду скучать по ней. И по ним тоже». Мертенс пошутил про грудь жены и нарвался на ссору