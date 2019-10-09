Генеральный директор «Милана» Иван Газидис выступил на пресс-конференции после назначения нового главного тренера Стефано Пьоли.

В последнее время клуб подвергается жесточайшей критике со стороны фанатов, и на функционера приходится изрядная часть фанатского хейта. Экс-гендир «Арсенала» считает, что положение клуба вовсе не так плачевно, как считают болельщики, – могло быть хуже.

«Я хочу поблагодарить Джампаоло и его команду. Решение об увольнении далось нам непросто, но мы должны были поставить «Милан» на первое место. Мы понимаем разочарование фанатов. У нас проблемы, но мы работаем над тем, чтобы все исправить. Мы приняли управление клубом в момент, когда он рисковал обанкротиться и мог попасть в Серию В, как «Парма» и «Фиорентина». Наши долги были настолько большими, что нас лишили кубковых соревнований.

Мы хотим сделать «Милан» снова великим как в Италии, так и в Европе. Мы амбициозны, о чем свидетельствует наше желание построить новый стадион за 1,2 миллиарда, который станет для нас новым источником дохода и поможет привлечь новых игроков. Мы прилично вложились, наша команда стала лучше, и фанаты скоро поймут, почему мы купили именно этих ребят.

У нас еще есть время вернуться на правильный путь. Мы всегда будем бороться за серьезные цели. Пьоли – опытный тренер, который может прокачать нашу молодежь.

Я хочу убедить фанатов, что мы действительно стараемся вернуть величие «Милана», – приводит Football Italia слова Газидиса с пресс-конференции.

Марко Джампаоло стал восьмым тренером, уволенным «красно-черными» за пять лет.

Клуб занимает 13-ю строчку.

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